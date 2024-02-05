Десятки орловских полицейских получили награды за мужество

Начальник регионального УМВД Юрий Савенков отметил работу подчиненных.

Начальник областного Управления МВД Юрий Савенков выступил на заседании Орловского областного Совета народных депутатов с отчетом о деятельности подразделений полиции за 2023 год. Как сообщили в пресс-службе УМВД, он не только озвучил итоги работы орловской полиции в прошлом году, но также ответил на вопросы депутатского корпуса. Юрий Савенков отметил, что в 2023 году деятельность органов и подразделений внутренних дел была направлена на реализацию приоритетных задач, определенных Министерством внутренних дел, региональным Оперативным штабом и органами государственной власти области, обеспечение надлежащего реагирования на изменения в оперативной обстановке.

«Большинство сотрудников полиции в истекшем году работали добросовестно, – сообщил Юрий Савенков. – За достигнутые успехи в службе, за мужество и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей 84 сотрудника награждены государственными и ведомственными наградами, более 40 – поощрены правами губернатора области, Орловского областного Совета народных депутатов и председателя избирательной комиссии».

По его словам, в минувшем году дополнительно к выполнению задач по противодействию преступности на территории Орловской области два сводных отряда полиции были направлены в Республику Дагестан для оказания помощи в борьбе с терроризмом и поддержании общественного порядка. Также ряд сотрудников выполняет оперативно-служебные задачи на территории недавно присоединенных субъектов РФ. По оценке главы УМВД, в целом имеющийся уровень материально-технического обеспечения позволяет решать стоящие перед органами внутренних дел задачи.

«В условиях сохраняющейся сложной экономической ситуации принят ряд организационно-практических мер, направленных на улучшение условий работы сотрудников полиции, – добавил Юрий Савенков. – Проведены мероприятия по капитальному ремонту административных зданий ОВД на общую сумму 72,7 миллиона рублей, продолжается строительство здания отдела полиции №3 по Северному району города Орла. Заключен государственный контракт на проектирование спецприемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту».

Юрий Савенков признал, что прозвучавшем докладе, конечно, были отражены не все результаты работы и имеющиеся проблемные вопросы, а только основные из них. Но в целом оперативная обстановка находилась под контролем, заверил он, была обеспечена общественно-политическая и экономическая стабильность в регионе. «Этого удалось достичь благодаря слаженным усилиям всех правоохранительных ведомств, органов государственной и муниципальной власти, поддержке населения», – подытожил глава регионального УМВД.

ИА «Орелград»