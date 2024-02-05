Губернатор решил сделать Банный мост дешевле

Танк не перегонишь, но люди пройдут, рассказал губернатор Орловской области.

Тему транспортной инфраструктуры несколько раз затронули в ходе пресс-конференции, которая прошла 5 февраля. Андрей Клычков подчеркнул, что рост числа автомобилей ведет к проблеме – пробкам.

«Поэтому необходимо делать связующие пути между районами. Через Оку, в том числе Банный мост. У меня есть предпроектное решение в разы дешевле, чем та идея, которая была в 2017 году. По нему вряд ли можно будет танк перегонять. Но люди точно смогут смело пройти по широкому легкому мосту».

Также в рамках этого проекта предполагается сделать подъем наверх – к памятнику Тургеневу.

«В этом году, я думаю, что мы это начнем. Проектирование точно», – пообещал губернатор.

Отметим, контракт на строительство Банного моста был заключен. Строители приступили к подготовительной работе, однако в 2018 году проект свернули. Напомним, в Генплане Орла есть еще один перспективный пешеходный мост – через Орлик, в районе парка Победы.

ИА “Орелград”