Губернатор решил сделать Банный мост дешевле

5.2.2024 | 20:46 ЖКХ, Новости

Танк не перегонишь, но люди пройдут, рассказал губернатор Орловской области.

Фрагмент карты планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры

Тему транспортной инфраструктуры несколько раз затронули в ходе пресс-конференции, которая прошла 5 февраля. Андрей Клычков подчеркнул, что рост числа автомобилей ведет к проблеме – пробкам.

«Поэтому необходимо делать связующие пути между районами. Через Оку, в том числе Банный мост. У меня есть предпроектное решение в разы дешевле, чем та идея, которая была в 2017 году. По нему вряд ли можно будет танк перегонять. Но люди точно смогут смело пройти по широкому легкому мосту».

Также в рамках этого проекта предполагается сделать подъем наверх – к памятнику Тургеневу.

«В этом году, я думаю, что мы это начнем. Проектирование точно», – пообещал губернатор.

Отметим, контракт на строительство Банного моста был заключен. Строители приступили к подготовительной работе, однако в 2018 году проект свернули. Напомним, в Генплане Орла есть еще один перспективный пешеходный мост – через Орлик, в районе парка Победы.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования