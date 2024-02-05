Клычков сообщил о трех показателях, которыми отличается Орловщина

5.2.2024 | 21:05 Новости, Общество

Глава региона поделился наблюдениями в ходе пресс-конференции 5 февраля.

ИА “Орелград”

Когда беседа зашла о кадрах, привлекательности субъекта для специалистов, Андрей Клычков выделил три показателя:

«Самое большое количество русских – 95%. 95% – православных. Есть третий показатель, который я не знаю, как проверить. Но он звучит всегда – 95% родившийся и пригодившийся. Поэтому будем создавать условия, чтобы этот показатель обеспечить в полном объеме».

Ответу предшествовало обсуждение встречи президента Владимира Путина с онкологом из Орла. Ярослав Швецов переехал в Тулу.

ИА “Орелград”


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