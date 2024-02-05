Дом детства Леонида Андреева обнесли охранной зоной

Об установлении зон охраны федерального памятника распорядился губернатор.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился об установлении зон охраны объекта культурного наследия федерального историко-культурного значения «Дом, в котором прошли детские и юношеские годы писателя Андреева Леонида Николаевича», 1874-1891 гг.». Этот памятник расположен в Орле на улице 2-й Пушкарной, 41. Губернатор не только установил зоны охраны, но и утвердил требования к градостроительным регламентам в их границах.

Управлению по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области поручено направить указанные сведения в Министерство культуры РФ и обеспечить их внесение в федеральную государственную информационную систему территориального планирования. В частности, губернатор утвердил режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

Там разрешается: использование участков и объектов капстроительства в соответствии с функциональным назначением, сложившимся ко времени установления нового режима; строительство капитальных объектов со следующими параметрами: максимальная высота от существующего уровня земли до верхней отметки здания – не более 7 метров, уклон крыши – от 30 до 45 градусов, ширина зданий по линии застройки улицы – не более 15 метров, длина – по градостроительным нормативам.

В то же время запрещается строительство объектов с превышением высотных параметров и размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Под запретом использование активных цветовых решений в отделке фасадов, кровельном покрытии, применение искусственных материалов в отделке фасадов. Запрещены установка со стороны улиц ограждений из бетонных плит и металлопрофиля, любые земляные работы, ведущие к нарушению сложившихся характерных гидрологических условий, использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки.

В границах охранной зоны ОЗ запрещается: размещение на улицах некапитальных сооружений, в том числе павильонов, киосков, навесов, кроме остановок общественного транспорта; размещение остановок транспорта и парковок напротив объекта культурного наследия; размещение рекламы, рекламных конструкций, баннеров, растяжек, кроме праздничного и событийного оформления; размещение площадок для мусоросборников, контейнеров для отходов напротив объекта культурного наследия; организация стоков ливневых, талых и загрязненных вод в сторону территории объекта культурного наследия; размещение взрывоопасных и пожароопасных объектов, объектов с динамическим воздействием.

ИА «Орелград»