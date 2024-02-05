Мэрия Орла пустит с молотка целый автопарк

В перечень выставленных на аукцион объектов включен легковой автотранспорт.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла известило о предстоящей продаже объектов на открытом аукционе, который будет проведен в электронной форме 29 февраля 2024 года. Оператор электронной площадки является АО «Сбербанк-АСТ». Торги пройдут в рамках прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Орла на 2024 год, утвержденного депутатами горсовета.

В перечень включены легковые автомобили: ГАЗ-3110, 2000 года изготовления – начальная цена составляет 49 765 рублей; ГАЗ-310202, 2004 года изготовления – 63 997 рублей; ВАЗ-21110, 2004 года изготовления – 62 376 рублей; ГАЗ-3102, 2007 года изготовления – 54 240 рублей; ГАЗ-31105, 2007 года изготовления – 73 088 рублей; LADA-210540, 2008 года изготовления – 38 917 рублей. Весь этот автопарк является муниципальным имуществом, ранее на торги перечисленные автомобили не выставлялись.

Начальная цена каждой машины была определена с учетом оценки независимого эксперта, которая была проведена в декабре 2023 года. Величина повышения начальной цены, так называемый «шаг аукциона», установлена в размере 5 процентов от стартовой стоимости каждого лота. Заявка на участие в торгах должна содержать фирменное наименование и сведения об организационно-правовой форме для юридического лица, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства – для физического лица.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации. Заявки подаются на электронную площадку. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.

ИА «Орелград»