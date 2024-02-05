Губернатор Орловской области рассказал, о чем жалеет

«Не время голову пеплом посыпать», но …

Андрей Клычков в минувшем году переизбран на второй срок. Уже около шести лет руководит регионом. О чем пришлось сожалеть за это время, поинтересовались у Клычкова на пресс-конференции, прошедшей 5 февраля.

«Я жалею о многих вопросах, на которые пришлось потратить больше времени, нежели хотелось бы с точки зрения реализации. Здесь не время и не место голову пеплом посыпать. Где-то есть сложности с подрядчиками, где-то есть вопрос бюрократии. Где-то есть обстоятельства объективные – тот же ковид. Я часто думаю, а чего бы мы смогли добиться, если бы шли в тех темпах, которые были в 2019 году?»

Губернатор напомнил, что собственные доходы региона росли. Возможно, раньше началось бы строительство студенческого кампуса, например.

«Многие проекты (если бы не ковид, если бы не начало специальной военной операции и необходимость работы в другом направлении) у нас были бы реализованы. Жалею, что мы могли бы больше, наверное, быстрее реализовать».

Губернатор призвал видеть и в негативных моментах позитив. Например, коронавирус заставил уделить значительное внимание сфере здравоохранения.

«Это не отменяет горечи, которая у нас со многими людьми связана», – отметил губернатор.

Что касается СВО, то спецоперация, несмотря на замедление темпов по некоторому объему промышленных предприятий, способствовала началу развития других сфер, подчеркнул Андрей Клычков.

«Без этого мы, наверное, ждали бы десятилетиями, когда наш бизнес смог поднять голову. Да, есть бизнес, который сидит ждет чего-то по-прежнему: то ли когда все закончится – еще что-то наступит. А есть другой бизнес – молодые ребята с небольшим объемом инвестиций первоначально, но активно развиваются. Вкладываются – делают то, что не делал никто до них в Российской Федерации, а, может быть, даже в мире. На таком уровне у меня переживания с одной стороны, с другой – понимание».

ИА “Орелград”