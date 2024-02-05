Выставка в честь пионеров-героев открылась в Орле

На выставке представлены материалы о пионерах, отдавших жизнь за свободу Отечества.

Выставка под названием «Война прошла по детским судьбам грозно» открылась в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Она проработает по 19 февраля 2024 года. Выставка приурочена ко Дню юного героя-антифашиста, который отмечается 8 февраля. Эта дата была утверждена очередной Ассамблеей ООН в 1964 году в честь погибших подростков, участвовавших в антифашистских демонстрациях. Как отметили в «Бунинке», вот уже более полувека в этот день поклоняются подвигу всех детей, которые боролись за мир во всем Мире, отдавали свои жизни за то, чтобы не было фашизма на Земле.

«На выставке представлены материалы, позволяющие вспомнить имена и почтить память пионеров-героев: Лени Голикова, Вали Котика, Зины Портновой, Марата Казея и многих других ребят, отдавших жизнь за свободу Отечества», – рассказали в областной библиотеке имени Бунина. Особое внимание организаторы советуют обратить на подборку журналов «Родина». Его публикации повествуют о тяжелой жизни и самоотверженном труде детей блокадного Ленинграда.

«Не менее интересен сборник «Дети – герои», являющийся своеобразной энциклопедией детского подвига в годы вооруженной борьбы за Советскую власть на фронтах Гражданской и Великой Отечественной войн, – говорят в «Бунинке». – Особой строкой в историю Великой Отечественной войны вписан подвиг советских детей и подростков. Их было так много, этих юных героев, что память не смогла сохранить все имена. Известные и неизвестные маленькие воины Великой Отечественной войны, они тысячами сражались и гибли на фронтах и в оккупации. Они стреляли из одного окопа: взрослые солдаты и вчерашние школьники. Они взрывали мосты, колонны с фашистской бронетехникой, закрывали своей грудью боевых товарищей».

Они становились бесстрашными подпольщиками, добавляют организаторы выставки, совершали опасные диверсии и помогали укрывать раненых бойцов. Увы, многим из них не удалось выжить в мясорубке страшной войны, но подвиги их никогда не будут забыты.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»