Качество орловской воды улучшат за 111 миллионов рублей

Правительство региона актуализировало паспорт программы водоснабжения.

Правительство Орловской области актуализировало паспорт региональной программы «Повышение качества водоснабжения». Она взяла старт в 2019 году. Согласно актуальной версии документа, реализация программы должна быть завершена в 2025 году. Общий объем ее финансирования установлен в размере 399,261 миллиона рублей, причем в 2024 году должно быть выделено рекордное за все годы количество средств – 111,579 миллиона. Из них субсидии за счет средств федерального бюджета составят в 2024 году 109,358 миллиона рублей, за счет средств областного бюджета – 1,104 миллиона. Оставшаяся сумма поступит из местных бюджетов.

Ожидаемые результаты реализации программы: доля населения Орловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к концу 2024 года должна составлять не менее 94,8 процента, доля городского населения – не менее 96,2 процента. В паспорте программы приведены итоги проведенной в регионе инвентаризации. Согласно ее результатам, наибольшее количество населения, получающего питьевую воду, не соответствующую показателям качества и безвредности, выявлено на территории Орла – 26,1 тысячи человек.

Помимо областного центра качество питьевого водоснабжения находится в зоне риска (требуются капитальные вложения в водоподготовку) на территориях следующих муниципальных образований: Глазуновского района (получают некачественную питьевую воду из централизованных систем водоснабжения 3 тысячи человек), Дмитровского района (4,05 тысячи человек), Малоархангельского района (3,05 тысячи человек), Свердловского района (4 тысячи человек), Урицкого района (3 тысячи человек), Кромского района (9,2 тысячи человек) и Орловского муниципального округа (2,8 тысячи человек).

«На территориях отдельных из указанных муниципальных образований Орловской области уже осуществляются мероприятия по строительству, модернизации, реконструкции, капитальному ремонту объектов водоснабжения с целью улучшения качества водоснабжения», – отмечено в программе. В качестве примера приведен Свердловский район, где был произведен капитальный ремонт сетей водоснабжения поселка Змиевка. Ремонт провели за счет средств консолидированного бюджета Орловской области в размере 17,02 миллиона рублей в рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области».

В Малоархангельске были проведены работы по закольцовке новой скважины №3, оборудованной комплексом водоподготовки, в существующую магистраль, а также выполнены работы по бурению скважины в поселке Прогресс с установкой модульной станции обезжелезивания. В Орловском муниципальном округе на территории деревни Новообразцово была введена в эксплуатацию станция обезжелезивания, ведется строительство станции обезжелезивания в деревне Маслово. В Дмитровске запланирована замена 1 км водопроводных сетей и т.д.

ИА «Орелград»