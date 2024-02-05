Орловские сотрудники МЧС спасли трёх собак

ЧП случились на выходных.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, речь идёт о двух разных случаях.

Первый произошёл в субботу в Ливенском районе в селе Никольское. Около 17 часов сотрудники МЧС выезжали в данный населённый пункт по просьбе местных жителей. «С помощью гидравлического инструмента освободили лапу собаки, которую зажало в карабине», – пояснили в пресс-службе.

Второй эпизод имел место в воскресенье, тоже в 17 часов, в Орле на улице Нормандия-Неман. Две собаки упали в подвал и не могли выбраться наружу самостоятельно. Спасатели прибыли на место и вызволили животных из плена при помощи кинологической петли. Затем собак отпустили на волю.

Всего за выходные орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 16 раз. Пять выездов пришлись на ликвидацию возгораний, остальные – на помощь населению.

Ранее сообщалось, что в Орловском муниципальном округе сотрудники МЧС спасли жизнь пятерым щенятам.

ИА «Орелград»