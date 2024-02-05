Орёл начали готовить к паводку

Мэрия распорядилась об организации пропуска паводковых вод на территории города Орла.

Соответствующее постановление издал мэр города Орла Юрий Парахин. Он также утвердил «План первоочередных мероприятий города Орла по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2024 году» и список спасательных служб и служб жизнеобеспечения, организаций и войсковых частей, которые будут в случае необходимости привлекаться к ликвидации последствий весеннего паводка. Аналогичные планы мэр рекомендовал принять руководителям спасательных служб и служб жизнеобеспечения, организаций, предприятий и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Им также рекомендовано определить порядок оповещения руководящего состава и должностных лиц при угрозе и возникновении паводкового затопления, составить график круглосуточного дежурства ответственных работников и подвижных спасательных групп, а также вести мониторинг паводковой ситуации на своей территории. Информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций всем им предписано незамедлительно сообщать в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла».

Проверка готовности сил и средств городского звена областной территориальной подсистемы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к весеннему паводку должна быть проведена до 28 февраля. Юрий Парахин распорядился в случае начала паводка ввести «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Это означает, что в городе немедленно должен быть проведен весь комплекс мероприятий, направленный на обеспечение безопасности людей и сохранности материальных средств.

Так, планом предусмотрена организация подвоза продуктов питания, воды и других материальных средств населению, систематический контроль за состоянием дюкеров, систем водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, канализаций и линий связи, организация охраны жилых домов, объектов экономики, попадающих в зону затопления, соблюдения общественного порядка, оперативное информирование населения города о паводковой обстановке через СМИ.

В преддверии половодья в Орле будут уточнены планы эвакуации по сценариям максимального затопления, будут разработаны маршруты движения пассажирского транспорта в случае затопления транспортных магистралей. Проверке подлежат запасы дезинфицирующих средств, готовность пунктов временного размещения населения, эвакуированного из зон затопления. Будут уточнены объемы и состав запасов плавсредств, горюче-смазочных материалов, продовольствия и предметов первой необходимости.

ИА «Орелград»