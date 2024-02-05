Клычков не стал рассказывать о своём отношении к Парахину

5.2.2024 | 18:02 Новости, Общество

Журналисты так и не услышали прямого ответа.

Фото: vk.com/orelregion_government

Вопрос прозвучал на сегодняшней пресс-конференции орловского губернатора. Автор вопроса указала, что во время прямых эфиров Клычкова, которые проходят в соцсетях, жители Орла жалуются на плохую уборку дорог и тротуаров. При этом Парахин, общаясь с комментаторами, сам спрашивает у них, какие объекты нуждаются в уборке. Журналистка поинтересовалась, доволен ли губернатор такой работой мэра?

Однако прямого ответа никто так и не услышал.

«Мэр, когда обращается, он уточняет, что нужно. А не в этом ли смысл прямых эфиров?» – отреагировал Клычков вопросом на вопрос. После этого губернатор увёл разговор в другую сторону – сначала упомянув главу Ливен, а потом напомнив, что за последние годы на Орловщине выросло количество дорожной техники.

«Работа, которая связана с решением, она складывается годами и десятилетиями», – резюмировал Клычков – видимо, имея в виду особенности деятельности чиновников.

ИА «Орелград»


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