Клычков опроверг слухи о музее в бывшем роддоме

В здании будет государственное медучреждение.

Судьба здания родильного дома на 2-й Посадской обсуждалась на сегодняшней пресс-конференции орловского губернатора.

Журналисты попросили Клычкова прокомментировать некую информацию, по которой в бывшем роддоме создадут некий музей. Однако эти сведения не подтвердились.

Как рассказал губернатор, здание займёт медицинское учреждение. «Но несколько иного профиля. Государственное, не частное», – указал он.

Ранее было известно только то, что состояние освободившихся помещений проанализируют, после чего, при необходимости, сделают текущий или капитальный ремонт.

ИА «Орелград»