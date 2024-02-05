Клычков опроверг слухи о музее в бывшем роддоме

5.2.2024 | 17:52 Медицина, Новости

В здании будет государственное медучреждение.

Фото: ИА “Орелград”

Судьба здания родильного дома на 2-й Посадской обсуждалась на сегодняшней пресс-конференции орловского губернатора.

Журналисты попросили Клычкова прокомментировать некую информацию, по которой в бывшем роддоме создадут некий музей. Однако эти сведения не подтвердились.

Как рассказал губернатор, здание займёт медицинское учреждение. «Но несколько иного профиля. Государственное, не частное», – указал он.

Ранее было известно только то, что состояние освободившихся помещений проанализируют, после чего, при необходимости, сделают текущий или капитальный ремонт.

ИА «Орелград»


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