Клычков осудил нерасторопность Орла

Областная столица не набирает необходимых темпов благоустройства.

На заседании правительства региона 5 февраля обсудили преображение общественных пространств и дворовых территорий. На 2024 год в Орловской области большие планы. Руководитель департамента ЖКХ Сергей Латынин сообщил, что намерены благоустроить 41 общественную территорию и 91 дворовую, из них уже определены подрядчики на 23 и 49 соответственно.

«По незаконтрактованным объектам необходимо, в первую очередь, уделить внимание администрации города Орла. Это большое количество территорий, по ним в настоящее время завершается разработка ПСД, часть объектов проходит экспертизу», – сообщил Сергей Латынин.

Мэр Орла Юрий Парахин пояснил, что скверы Гуртьева и Бунина выходят из экспертизы «сегодня-завтра». Торги надеются объявить на этой неделе. Запланирован ремонт 24 дворовых территорий: по 10 ПСД готова и прошла экспертизу, остальные в работе. Юрий Парахин предположил, что к 1 марта все территории будут выставлены на торги.

«У нас в прошлом году, к сожалению, город Орел тоже все сроки прошел, – констатировал губернатор Андрей Клычков. – У Орла нет никакой особенной стратегии в этой части. Есть сроки, которые прошу соблюдать», – подчеркнул глава региона.

ИА “Орелград”