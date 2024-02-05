Ушёл из жизни почётный орловец Вячеслав Соколов

Его имя внесено в Книгу Почёта Орла.

Соколов скончался на 83-м году жизни, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Трудовой путь орловца начался в 1961-м году – сначала в Орловском Совнархозе, затем в Строительно-конструкторском бюро опытного завода Государственного научно-исследовательского института автомобильного транспорта.

С 1971-го года перешёл на партийную работу. Впоследствии занимал ответственные должности в городском аппарате КПСС. Соколов руководил строительством Кромского водозаборного узла, хирургического корпуса Областной клинической больницы, других важных объектов.

С 1991-го года занимался хозяйственной деятельностью. С 1996-го по 2000-й являлся депутатом Государственной думы РФ.

ИА «Орелград»