Ушёл из жизни почётный орловец Вячеслав Соколов

5.2.2024 | 11:30 Новости, Общество

Его имя внесено в Книгу Почёта Орла.

Фото: orelgorsovet.ru

Соколов скончался на 83-м году жизни, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Трудовой путь орловца начался в 1961-м году – сначала в Орловском Совнархозе, затем в Строительно-конструкторском бюро опытного завода Государственного научно-исследовательского института автомобильного транспорта.

С 1971-го года перешёл на партийную работу. Впоследствии занимал ответственные должности в городском аппарате КПСС. Соколов руководил строительством Кромского водозаборного узла, хирургического корпуса Областной клинической больницы, других важных объектов.

С 1991-го года занимался хозяйственной деятельностью. С 1996-го по 2000-й являлся депутатом Государственной думы РФ.

ИА «Орелград»


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