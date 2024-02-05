Федеральные власти усомнились в будущем орловского кампуса

Камень преткновения – финансовые возможности региона.

Интересная видеозапись появилась в личном телеграм-канале Павла Зарубина, репортёра телеканала «Россия». На ней зафиксирован разговор между президентом России Владимиром Путиным и зампредом федерального правительства Маратом Хуснуллиным. Он состоялся уже после окончания официальной части совещания по вопросам создания сети современных кампусов, которое проходило в Москве на ВДНХ на минувшей неделе.

Завершая совещание, Путин призвал всех ответственных чиновников внимательно следить за всеми городами, участвующими в проекте, так как возможности у местных властей – совершенно разные. В качестве позитивного примера Путин привёл Когалым, где к строительству студенческого кампуса подключилась компания «Лукойл».

Уже после официального завершения встречи, собирая документы, президент ещё раз вернулся к этой теме.

«Надо обязательно посматривать, потому что я посмотрел на города, которые претендуют на это. Великий Новгород попался на глаза. Ну, там у них очень скромно с бюджетом», – указал Путин.

«Помогать надо», – откликнулся Хуснуллин.

«Да-да, надо просто своевременно, иначе они не будут попадать в график», – поддержал Путин.

«Вы абсолютно правы, у нас и Орёл такая же ситуация, и Смоленск. Там если вручную не заниматься, ничего не будет», – продолжил вице-премьер.

«А в Смоленске, может быть, ещё скромнее, чем в Нижнем Новгороде», – завершил разговор президент.

Напомним, что в рамках масштабного проекта в России до 2030-го года должны создать сеть из 25 современных студенческих кампусов. Орловский проект – один из них.

ИА «Орелград»