На Орловщине заработает колл-центр по льготным лекарствам

Это произойдёт уже на этой неделе.

Об этом на пресс-конференции для орловских СМИ рассказал губернатор Андрей Клычков.

По его словам, звонки, связанные с обеспечением бесплатными лекарствами, будут приниматься на единый короткий номер 122. «Длительное ожидание с обращениями по лекарствам… Мы сокращаем в разы», – пояснил глава исполнительной власти региона.

Колл-центр будет принимать соответствующие заявки и жалобы. Также новой практикой станет еженедельное совещание с участием главврачей орловских бюджетных медучреждений. Такие встречи помогут сформировать картину по выписанным и поступающим препаратам.

«Одна из проблем – мы заказываем один вид лекарств по итогам года, а в течении года появляются новые. Которые не обеспечены ни финансированием, ни заказом», – поделился трудностями губернатор.

ИА «Орелград»