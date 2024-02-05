В Орле первую очередь аэропорта должны сдать до осени

Об этом заявил губернатор.

Андрей Клычков рассказал об этом орловским журналистам на сегодняшней пресс-конференции.

«У нас стоит задача до 31 августа по контракту завершить первый этап строительства аэропорта, который будет, скажем так, по нормативам иметь статус «взлётно-посадочная площадка»», – заявил Клычков. Напомним, в последний раз датой сдачи объекта указывалось 8 октября 2024-го.

В рамках второго этапа аэропорт начинят дорогостоящим оборудованием общей стоимостью около 600 миллионов рублей. Как пояснил губернатор, речь идёт, в том числе, о технике, которая используется для досмотра пассажиров.

Что касается непосредственной эксплуатации будущего аэровокзала – пока об этом говорить ещё слишком рано. По крайней мере, так считает Клычков. «Пока закрыто небо – никто вообще летать не может. И пока небо будет закрыто – у нас никакого оператора не появится», – указал губернатор. Тем не менее, областные власти всё равно «ведут работу» с некими аэрокомпаниями, которые занимаются соответствующей деятельностью на уровне регионов РФ.

ИА «Орелград»