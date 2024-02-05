Клычков считает будущий кампус «нашим золотом»

5.2.2024 | 15:49 Новости, Образование, Строительство

Губернатор заявил об этом на пресс-конференции.

Фото: vk.com/orelregion_government

Встреча с орловскими журналистами проходит в эти минуты.

Отвечая на один из вопросов, Андрей Клычков отметил важность проекта по созданию студенческого кампуса. По мнению орловского губернатора, данный объект значительно укрепит статус нашего региона.

«Ну и, конечно, не стоит забывать про наш проект глобальный, масштабный – межвузовский кампус. Я абсолютно убеждён, что это будет наше с вами золото, нефть – которое будет давать эффект для всей страны», – высказался Клычков.

Отметим, что накануне стало известно о разговоре между президентом Владимиром Путиным и вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Речь шла, в том числе, о будущем орловском кампусе – причём не во вполне положительном ключе.

ИА «Орелград»


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