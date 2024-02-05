В Орле за год реальная зарплата выросла на 7,5%

Орелстат рассказал о заработках работников организаций Орловской области в ноябре 2023 года.

По данным Орелстата, в Орловской области среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная в ноябре 2023 года работникам организаций, составила 47 051 рубль. По сравнению с сентябрем она осталась практически на том же уровне. Однако по сравнению с ноябрем 2022 года номинальная зарплата орловцев выросла на 14,9 процента. А реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в ноябре 2023 года выросла по сравнению с ноябрем 2022 года на 7,5 процента.

Кстати, самый высокий средний уровень зарплат в Орловской области в 2023 году был зафиксирован в июне, когда он составил 51 459 рублей в месяц. Вероятно, на показатель повлияла начавшаяся пора отпусков. Впрочем, традиционно наибольшие в годовом исчислении заработки фиксируются в декабре, однако за декабрь 2023 года статистики еще итоги не подвели. Но можно вспомнить, что в декабре 2022 года средняя зарплата в регионе составила 57 164 рубля.

Что касается наиболее хорошо оплачиваемых профессий, то лидер остался прежним. Самый высокий официальный средний заработок по-прежнему зафиксирован в финансовой и страховой деятельности, сотрудники которой в ноябре 2023 года получили в среднем по 66 926 рублей. Далее в порядке убывания следуют заработки в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 57 298 рублей, государственном управлении – 54 650 рублей, транспортировке и хранении – 53 948 рублей, обрабатывающих производствах – 52 206 рублей.

Орловские строители в среднем в месяц зарабатывают по 44 889 рублей, коммунальщики из сферы обеспечения электроэнергией, газом и паром – по 44 340 рублей, работники оптовой и розничной торговли – по 42 812 рублей, медики и работники сферы предоставления социальных услуг – по 40 250 рублей, работники образования – по 37 831 рублю, работники культуры, а также организаций спорта, организации досуга и развлечений – по 35 219 рублей.

ИА «Орелград»