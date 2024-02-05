Под Орлом восстановили права инвалида

Женщине не выдавали средство реабилитации.

Новость сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Как рассказали в надзорном ведомстве, нарушение выявили в Залегощенском районе. Местная жительница является инвалидом первой группы по зрению. По индивидуальной программе реабилитации ей полагается техническое средство в виде термометра с речевым выходом.

Однако фактически отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области так не предоставило орловчанке необходимое. В связи с этим женщина обратилась в прокуратуру, а орган надзора – в суд.

При этом прокурор потребовал не только выдать орловчанке термометр, но и компенсировать ей моральный вред. Верховский районный суд удовлетворил иск.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – подчеркнули в ведомстве.

ИА «Орелград»