В Ливнах проведут бесплатный онкоскрининг полости рта

5.2.2024 | 14:35 Медицина, Новости

Приглашаются все желающие.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Приём состоится в эту среду, 7 февраля, с 9 до 17 часов. Специалисты примут пациентов в стоматологическом отделении Ливенской ЦРБ на Свердлова, 64. С собой нужно будет захватить полис обязательного медицинского страхования.

Как рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области, процедура аутофлуоресцентной стоматоскопии является безболезненной. Исследование занимает всего 10 минут.

Врачи используют специальный прибор – АФС-400. Он позволяет выявить не только ранние стадии злокачественных новообразований полости рта, но и предраковые состояния, когда изменения полностью незаметны для невооружённого глаза.

В ходе процедуры врач и пациент надевают специальные очки, затем излучение аппарата направляют в полость рта.

«Любое злокачественное новообразование гораздо проще поддаётся лечению на ранней стадии», – напомнили в депздраве. В группе риска – граждане от 60 лет, курильщики, пациенты, больные герпесом, а также имеющие родственников с онкодиагнозами.

Подробности можно уточнить по телефону +7 (48677) 2-15-32.

Возрастное ограничение: 18+

ИА «Орелград»


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