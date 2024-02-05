В Орловской области будут судить экс-начальника изолятора

Он обвиняется в слишком тёплом отношении к задержанному.

Подробности рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области.

Обвиняемый – бывший начальник изолятора временного содержания МО МВД России «Мценский». Его будут судить по статьям «взятка» и «злоупотребление служебными полномочиями».

По текущей версии, ещё в сентябре 2021-го года он, находясь в данной должности, позволил местному жителю незаконно выйти из изолятора. Его подопечный временно выбрался на свободу, чтобы пройти лечение в одной из частных стоматологических клиник Мценска. Также установлено, что обвиняемый устраивал данному гражданину незаконные свидания с родственниками.

В качестве незаконного вознаграждения тогда действующему начальнику изолятора предоставили во временное пользование автомобиль (стоимостью около 2 миллионов рублей), а также две единицы некой строительной техники (стоимостью около 3 миллионов рублей).

В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»