В Орле у «Рядов» появились леса

5.2.2024 | 12:00 ЖКХ, Новости, Строительство

Видимо, стартует ремонт дома по Гостиной, 3.

Фото: vk.com/vk_orel

Данный факт зафиксировали прохожие. Фотографии появились в социальных сетях.

Напомним, здание ремонтирует ООО «Арх-Проект». Работы должны завершиться в июне этого года.

При этом представитель подрядной организации Вадим Волобуев высказался по этому поводу так: «Мы не можем загадывать, что мы сделаем без косяков, потому что все мы люди. Скорее всего, косяки какие-то будут. Единственное, мы даём гарантию, что сдадим её в хорошем виде».

В 2016-м году в доме уже делали капитальный ремонт. Однако он оказался крайне неудачным. Однако компания, выполнявшая работы, обанкротилась, а гарантийный срок истёк. Поэтому городским властям приходится выходить из ситуации уже с помощью другого подрядчика.

ИА «Орелград»


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