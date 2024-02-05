В Орловской области усилят работу с достопримечательностями

5.2.2024 | 15:39 Новости, Общество

Об этом заявил губернатор.

Фото: vk.com/orelregion_government

Андрей Клычков ответил на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции с региональными СМИ. Она проходит в эти минуты.

В частности, говоря об имидже региона, Клычков отметил, что Орловщина – это не только «Полесье» и «Спасское-Лутовиново». По его словам, сейчас в областном правительстве думают о том, как применить внутри региона опыт, полученный орловскими чиновниками в Москве на ВДНХ на выставке «Россия».

«Каждый район должен иметь свой стиль, свои места. То, что популяризирует нашу область в целом», – заявил губернатор.

ИА «Орелград»


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