В Орловской области усилят работу с достопримечательностями

Об этом заявил губернатор.

Андрей Клычков ответил на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции с региональными СМИ. Она проходит в эти минуты.

В частности, говоря об имидже региона, Клычков отметил, что Орловщина – это не только «Полесье» и «Спасское-Лутовиново». По его словам, сейчас в областном правительстве думают о том, как применить внутри региона опыт, полученный орловскими чиновниками в Москве на ВДНХ на выставке «Россия».

«Каждый район должен иметь свой стиль, свои места. То, что популяризирует нашу область в целом», – заявил губернатор.

ИА «Орелград»