В Орле попытаются увеличить долю муниципального транспорта

Её надо довести до 50%.

Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Клычков уточнил, что речь идёт не только о трамваях и троллейбусах, но и о маршрутках. Существующую ситуацию на рынке общественного транспорта Орла губернатор назвал «перекосом».

Однако проблему предстоит решать комплексно. Для начала предстоит создать новую схему движения городского транспорта и «пропустить» её через общественные слушания.

При этом губернатор посетовал на то, что не все орловцы платят необходимые налоги, уточнив, что, прежде всего, имеет в виду бизнес. Это, в свою очередь, затрудняет реализацию проектов, в том числе, связанных с транспортом.

ИА «Орелград»