Двое орловских полицейских превысили должностные полномочия

Суд вынес приговор.

Подробности рассказали в прокуратуре Орловской области.

Дело рассматривалось в Советском районном суде Орла. Соответствующая статья вменялась двум сотрудникам Отдела МВД по Орловскому району.

Причём – далеко не рядовым. Один из подсудимых является заместителем начальника всего ОМВД и начальником местного следственного отдела. Второй работает в этом следственном отделе старшим следователем.

Как установил суд, в октябре 2020-го года данные граждане попытались смягчить участь ещё одного орловца, обвиняемого в незаконном производстве и (или) обороте алкоголя. Они направили данное дело в суд, но официально ходатайствовали о его прекращении (и о сопутствующем наказании лишь в виде судебного штрафа).

Также суд установил, что первый фигурант совершил ещё одно преступление. В сентябре того же года он ввёл ещё одного орловца в заблуждение, рассказав, что поможет ему получить положительную оценку по теоретическому экзамену на водительские права. В обмен на это обещание полицейский получил от кандидата в водители 15 тысяч рублей. В связи с этим суд вменил ему дополнительную статью «мошенничество».

В итоге замначальника ОМВД приговорили к трём годам принудительных работ (с удержанием 15% зарплаты в пользу государства), а также на два года лишили его права служить в правоохранительных органах на должностях, связанных с властными полномочиями. Кроме того, суд лишил орловца специального звания «подполковник юстиции».

Старшему следователю Отдела дали два года условно (с таким же испытательным сроком). Также осуждённого на один год лишили права служить в правоохранительных органах.

«Приговор районного суда не вступил в законную силу», – отметили в прокуратуре.

ИА «Орелград»