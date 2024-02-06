Под Орлом насмерть сбили пешехода

Авария произошла накануне.

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, всё случилось на межмуниципальной трассе «Залегощь-Верховье-Хомутово-Красная Заря» 5 февраля утром в 7 часов 50 минут.

67-летний водитель ехал по 67-му километру дороги на грузовике «ГАЗ». Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил двоих пешеходов – 37-ми и 29-ти лет. Оба получили телесные повреждения.

Однако первому не понадобилась даже госпитализация. Второму повезло гораздо меньше. Потерпевшего доставили в ЦРБ, но впоследствии парень скончался.

«Впоследствии водитель автомобиля ГАЗ допустил наезд на стоящий трактор МТЗ 82, который находился на обочине», – отметили в дорожной инспекции.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП. В двух авариях погибли или пострадали люди.

ИА «Орелград»