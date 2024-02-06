В Орле усилят освещение на девяти улицах

Таковы планы на текущий год.

О них рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Устроить или дооснастить наружное освещение планируется на:

улице Тургенева (на участке от переулка Георгиевского до улицы Октябрьской),

Полесской (от Горького до Октябрьской),

Октябрьской (от ландшафтного парка «Дворянское гнездо» до Полесской),

Брестской (от переулка Георгиевского до Горького),

60 лет Октября (от Горького до Октябрьской),

Горького (от улицы Ленина до улицы Левый берег реки Орлик),

на Комсомольской (от Красина до Карачевского шоссе),

на перекрёстке улицы Комсомольской, Карачевского шоссе, переулка Маслозаводского и Автовокзальной площади,

улице Половецкой.

Как уточнили в мэрии, проекты и сметы работ уже разработаны. Сейчас городские власти решают вопросы с финансированием.

ИА «Орелград»