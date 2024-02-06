В Орле усилят освещение на девяти улицах

Таковы планы на текущий год.
О них рассказали в пресс-службе администрации Орла.
Устроить или дооснастить наружное освещение планируется на:
- улице Тургенева (на участке от переулка Георгиевского до улицы Октябрьской),
- Полесской (от Горького до Октябрьской),
- Октябрьской (от ландшафтного парка «Дворянское гнездо» до Полесской),
- Брестской (от переулка Георгиевского до Горького),
- 60 лет Октября (от Горького до Октябрьской),
- Горького (от улицы Ленина до улицы Левый берег реки Орлик),
- на Комсомольской (от Красина до Карачевского шоссе),
- на перекрёстке улицы Комсомольской, Карачевского шоссе, переулка Маслозаводского и Автовокзальной площади,
- улице Половецкой.
Как уточнили в мэрии, проекты и сметы работ уже разработаны. Сейчас городские власти решают вопросы с финансированием.
ИА «Орелград»