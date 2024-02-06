В Орле усилят освещение на девяти улицах

6.2.2024 | 11:30 ЖКХ, Новости

Таковы планы на текущий год.

Фото: ИА «Орелград»

О них рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Устроить или дооснастить наружное освещение планируется на:

  • улице Тургенева (на участке от переулка Георгиевского до улицы Октябрьской),
  • Полесской (от Горького до Октябрьской),
  • Октябрьской (от ландшафтного парка «Дворянское гнездо» до Полесской),
  • Брестской (от переулка Георгиевского до Горького),
  • 60 лет Октября (от Горького до Октябрьской),
  • Горького (от улицы Ленина до улицы Левый берег реки Орлик),
  • на Комсомольской (от Красина до Карачевского шоссе),
  • на перекрёстке улицы Комсомольской, Карачевского шоссе, переулка Маслозаводского и Автовокзальной площади,
  • улице Половецкой.

Как уточнили в мэрии, проекты и сметы работ уже разработаны. Сейчас городские власти решают вопросы с финансированием.

ИА «Орелград»


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