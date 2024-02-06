Госэкспертиза дала добро на Западный обход Орла

6.2.2024 | 17:06 Важное, Новости, Строительство

Выдано положительное заключение.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщается на официальном сайте «Главного управления государственной экспертизы».

Учреждение выдало положительное заключение на строительство участка автомобильной дороги, который соединит федеральные трассы М-2 «Крым» и Р-120 «Орёл – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь».

«Новая четырёхполосная автомагистраль пройдет по территориям Урицкого и Орловского районов Орловской области и станет альтернативным скоростным маршрутом для вывода из областного центра транзитного автотранспорта», – рассказал главный эксперт проекта Денис Авдошин.

Строительная длина участка новой дороги составит 16 километров 340 метров. На всём ее протяжении планируется устройство пяти путепроводов, в том числе одного на пересечении с железнодорожными путями.

Кроме того, будут построены два моста – через реку Цон и ручей Норов. Длина искусственных сооружений составит 240 метров 41 сантиметр и 86 метров 30 сантиметров соответственно. Также проект предусматривает установку и устройство двух площадок отдыха.

Кроме того, в рамках отдельного этапа работ будет переустроена трасса магистрального газопровода «Кромы – Орёл». Общая длина участков, которым предстоят изменения, составляет 1 километр 679 метров.

Заказчиком работ выступает Федеральное казённое учреждение «Управление дорогой «Москва-Харьков»». Проект изготовил «Центр – Дорсервис».

ИА «Орелград»


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