Госэкспертиза дала добро на Западный обход Орла

Выдано положительное заключение.

Об этом сообщается на официальном сайте «Главного управления государственной экспертизы».

Учреждение выдало положительное заключение на строительство участка автомобильной дороги, который соединит федеральные трассы М-2 «Крым» и Р-120 «Орёл – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь».

«Новая четырёхполосная автомагистраль пройдет по территориям Урицкого и Орловского районов Орловской области и станет альтернативным скоростным маршрутом для вывода из областного центра транзитного автотранспорта», – рассказал главный эксперт проекта Денис Авдошин.

Строительная длина участка новой дороги составит 16 километров 340 метров. На всём ее протяжении планируется устройство пяти путепроводов, в том числе одного на пересечении с железнодорожными путями.

Кроме того, будут построены два моста – через реку Цон и ручей Норов. Длина искусственных сооружений составит 240 метров 41 сантиметр и 86 метров 30 сантиметров соответственно. Также проект предусматривает установку и устройство двух площадок отдыха.

Кроме того, в рамках отдельного этапа работ будет переустроена трасса магистрального газопровода «Кромы – Орёл». Общая длина участков, которым предстоят изменения, составляет 1 километр 679 метров.

Заказчиком работ выступает Федеральное казённое учреждение «Управление дорогой «Москва-Харьков»». Проект изготовил «Центр – Дорсервис».

ИА «Орелград»