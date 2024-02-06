В Орловской области завершился капремонт Урыновской школы

6.2.2024 | 16:40 Новости, Образование

Она находится в Должанском районе.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В торжественном открытии принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Капремонт делали в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области». Он обошёлся примерно в 35 миллионов рублей. Также власти истратили ещё 9,6 миллиона на закупку современных средств обучения и воспитания.

Школа располагается в двухэтажном типовом здании. Здесь есть большой спортивный зал, столовая и пищеблок, учебные мастерские, четыре кабинета начальных классов и девять специализированных учебных кабинетов, а также две лаборатории. Кроме того, имеется библиотека, Центр детских инициатив, музей.

Кроме того, три года назад в Урыновской средней школе открыли Центр образования «Точка роста», где дети проходят дополнительное обучение по нескольким направлениям.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

ИА «Орелград»


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