Завтра в центре Орла запретят парковку

6.2.2024 | 17:40 Закон и порядок, Новости

Здесь будут прощаться с Вячеславом Соколовым.

ИА “Орелград”

Как сообщает администрация города, 7 февраля с 8 до 13 часов будет запрещена стоянка транспортных средств по следующим адресам:

• на Лескова от Красноармейской до Наугорского шоссе;
• от Наугорского шоссе до памятника участникам локальных войн и военных конфликтов,
• на Пионерской от Сурена Шаумяна до Лескова.

На участников церемонии прощания ограничения не распространяются.

Напомним, что Вячеслав Константинович Соколов, чьё имя внесено в городскую Книгу Почёта, ушёл из жизни накануне.


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