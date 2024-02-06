Завтра в центре Орла запретят парковку

Здесь будут прощаться с Вячеславом Соколовым.
Как сообщает администрация города, 7 февраля с 8 до 13 часов будет запрещена стоянка транспортных средств по следующим адресам:
• на Лескова от Красноармейской до Наугорского шоссе;
• от Наугорского шоссе до памятника участникам локальных войн и военных конфликтов,
• на Пионерской от Сурена Шаумяна до Лескова.
На участников церемонии прощания ограничения не распространяются.
Напомним, что Вячеслав Константинович Соколов, чьё имя внесено в городскую Книгу Почёта, ушёл из жизни накануне.