К орловским технопаркам предъявят повышенные требования

Новые полномочия будут возложены на правительство региона.

Проект внесения изменений в статьи 3 и 4 Закона Орловской области «О реализации отдельных положений Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» рассмотрели депутаты Орловского облсовета. Законопроект подготовлен в связи с внесением поправок в указанный федеральный закон. В частности, в последнем появилось такое понятие, как «технопарк в сфере высоких технологий». Соответственно, вводятся и требования к таким технопаркам и их управляющим компаниям.

Само решение о создании технопарков в сфере высоких технологий на федеральном уровне было принято в целях создания благоприятного инвестиционного климата, необходимой нормативной и методологической базы, применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. Но чтобы федеральная норма заработала на местах, регионы должны установить аналогичные нормы в собственных законах.

В частности, рассмотренным депутатами облсовета законопроектом устанавливаются полномочия правительства Орловской области в сфере утверждения списка дополнительных требований к технопаркам высоких технологий и их управляющим компаниям. Это вовсе не кнут, а пряник, поскольку новый механизм позволит ввести новые стимулирующие меры господдержки за счет государственного имущества Орловской области и средств областного бюджета.

«Кроме того, уполномоченный исполнительный орган государственной власти Орловской области в сфере промышленной политики наделяется полномочиями по подтверждению соответствия технопарка в сфере высоких технологий, управляющей компании технопарка в сфере высоких технологий дополнительным требованиям, установленным правительством Орловской области», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

ИА «Орелград»