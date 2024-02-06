Руководителей МУПов лишат премий не за все травмы работников

Горсовет уточнил перечень оснований для депремирования.

В Орле вступили в силу поправки, утвержденные депутатами Орловского горсовета в «Положение об условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города Орла». Проект документа был внесен на их рассмотрение мэром Юрием Парахиным в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Поправка была внесена всего одна, но довольно весомая. Был расширен пункт 4.5, согласно которому премии руководителю предприятия не выплачиваются или их размер уменьшается при возникновении в период его руководства ряда обстоятельств. Отныне в списке таких обстоятельств появилось: «Наличие несчастных случаев на предприятии, за исключением случаев, когда нарушения требований охраны труда и техники безопасности, создавшие условия для произошедшего несчастного случая и послужившие его причиной, были допущены самим пострадавшим работником».

Предыдущая формулировка позволяла лишать главу МУПа 100 процентов премии просто за «наличие несчастных случаев на предприятии». Однако теперь норма уточнена, и глава предприятия не будет нести финансовую ответственность за работника, нарушившего правила охраны труда и потому получившего травму. К слову, лишение премий в размере от 50 до 100 процентов предусмотрено и в ряде других случаев. Например, такое возможно при совершении без согласования с властями города ряда сделок, при наличии необоснованной просроченной кредиторской задолженности или задолженности по перечислению части прибыли в бюджет Орла.

Лишить премии могут за невыполнение требований учредителя об устранении нарушений, допущенных в процессе использования муниципального имущества; за нарушение руководителем МУПа условий трудового договора; за искажение бухгалтерской отчетности, приводящее к возникновению налоговых рисков; за неисполнение решений, принятых на заседаниях балансовой комиссии администрации города Орла; за несвоевременную выплату работникам премий, пособий, доплат и компенсаций и за другие нарушения.

ИА «Орелград»