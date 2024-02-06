Новая льгота для узников фашизма не отразится на бюджете региона

Преференцию по транспортному налогу получат около 100 человек.

Депутаты Орловского облсовета единогласно поддержали инициативу спикера Леонида Музалевского и приняли предложенный им законопроект сразу в двух чтениях и окончательной редакции. Речь идет об освобождении от уплаты транспортного налога бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Согласно новому закону, льгота предоставляется в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил (110,33 кВт), зарегистрированного на указанных в законе категорий граждан.

«В правительстве региона сообщили, что в настоящее время 50-процентной льготой по транспортному налогу в нашем регионе пользуются 100 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и прочих мест принудительного содержания, – уточнили в пресс-службе Орловского облсовета. – Новый законопроект получил положительные заключения губернатора Орловской области, региональной КСП и государственно-правового управления аппарата облсовета».

Поясним, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ транспортный налог относится к региональным налогам и устанавливается региональными законами. Законом Орловской области от 26 ноября 2002 года ранее была установлена ставка транспортного налога в размере 50 процентов для легковых автомобилей с мощностью двигателя не более 150 л.с., зарегистрированных на бывших несовершеннолетних узников.

Внесенная в закон поправка предусматривает их полное освобождение от уплаты транспортного налога в отношении одного легкового автомобиля. Депутатов предупредили, что принятие поправки может привести к выпадающим доходам областного бюджета. Но источником компенсации таких доходов могут стать дополнительные поступления по транспортному налогу и дополнительные поступления от штрафов за нарушение Правил дорожного движения. В любом случае принятие данного закона не приведет к дополнительным расходам областного бюджета.

«Эта инициатива родилась во время личного приема граждан, и я вынес ее на обсуждение коллег. Граждан, входящих в названную категорию осталось, увы, совсем мало. Стоит учесть, что выпадающие расходы по данному законопроекту составят всего 130 тысяч рублей. Важно отметить, что инициатива была проработана на разных площадках. В частности, она была поддержана членами Общественного совета при Орловском областном Совете. Спасибо коллегам за понимание и содействие», – так прокомментировал принятие решения Леонид Музалевский, поблагодарив парламентариев за поддержку.

ИА «Орелград»