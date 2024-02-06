Кадыров похвалил работу орловского танкиста

Возможно, его отметят наградой.

Глава Чечни опубликовал в соцсетях видеоролик. На нём российские военнослужащие выстрелом из танка уничтожают опорный пункт ВСУ, расположенный на харьковском направлении.

«Работают подразделения дорогих БРАТЬЕВ, начальников ОМВД РФ по Курчалоевскому и Веденскому районов ЧР Рустама Агуева и Абубакара Боршигова. В результате точного удара укрепрайон ВСУ разлетелся на мелкие щепки, унеся с собой всех, кто в момент удара находился внутри. Тонкая работа», – написал Рамзан Кадыров.

Публикацию перепостил советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев. Он указал, что выстрел осуществил наш земляк. «Совместная работа с подразделением «Ахмат» на данном направлении приносит существенные (!) результаты, начиная от уничтожения вражеских складов и заканчивая уничтожением вражеской силы. Враг тут точно не пройдет», – отметил Лежнев.

Также советник орловского губернатора обратился к Кадырову с просьбой посодействовать в принятии решения о награждении данных военнослужащих. Известно, что они уже представлены к наградам.

ИА «Орелград»