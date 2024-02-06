Вице-премьер РФ недоволен работой по орловским детям-сиротам

Речь идёт о предоставлении жилья.

Любопытную информацию опубликовал телеграм-канал «Майский указ», освещающий деятельность федеральных властей. Публикация касается обеспечения жильём детей-сирот. Утверждается, что заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин выразил недовольство тем, что ряд регионов не использует средства, которые выделяются им из бюджета страны на данные цели. В число таких субъектов попала и Орловская область.

«Хуснуллин… предупредил о недопустимости неиспользования выделенных бюджетных ассигнований, их неосвоения и перенаправления в Резервный фонд», – сообщает источник. Среди регионов, чьи главы «умудрились» так сделать, кроме Орловщины, упоминаются ещё 20 субъектов РФ.

В тексте некоего документа, приложенного к публикации, такие факты предписывается зафиксировать официально.

Отметим, что ранее стало известно, что вице-премьер выразил сомнение в том, что Орловская область сможет без помощи и контроля федеральных властей вовремя реализовать проект строительства студенческого кампуса.

ИА «Орелград»