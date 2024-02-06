Названы драйверы роста орловской экономики

Лидерами по росту показателей стали производители электроприборов и мебели.

Специалисты Орелстата оценили динамику промышленного производства в Орловской области по итогам декабря 2023 года. Сообщается, что в указанном месяце значительный рост относительно декабря предыдущего года показал целый ряд секторов. Так, обрабатывающие производства нарастили показатели своей работы на 8,2 процента; энергетика – на 9,6 процента, сектор, связанный с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 22,1 процента. Сырьевой сектор, увы, сохранил отрицательную динамику – показатели работы в декабре 2023 года оказались на 23,3 процента ниже, чем было в декабре 2022 года. что касается итогов года, то они таковы:

«Основными драйверами роста по итогам 2023 года стали отрасли обрабатывающего сектора, занимающиеся выпуском: электрического оборудования – плюс 68,7 процента, мебели – плюс 60,4 процента, компьютеров, электронных и оптических изделий – плюс 30,5 процента, ремонтом и монтажом машин и оборудования – плюс 21,7 процента, выпуском готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – плюс 17,1 процента, резиновых и пластмассовых изделий – плюс 5,5 процента, пищевых продуктов – плюс 2,2 процента», – перечисляет Орелстат.

Однако ряд секторов региональной экономики в минувшем году ушел в минус, оказав отрицательное влияние на динамику промышленного производства. Так, по подсчетам статистиков, в 2023 году по сравнению с 2022 годом неважные результаты показали отрасли, производящие: машины и оборудование, не включенные в другие группировки, – минус 22,7 процента, текстильные изделия – минус 22,2 процента, прочую неметаллическую минеральную продукцию – минус 13,1 процента, автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы – минус 13,2 процента, напитки – минус 6,7 процента.

В целом по итогам 2023 года динамика промышленного производства Орловской области продемонстрировала рост на 0,2 процента по сравнению с 2022 годом. Отметим, что в течение всего минувшего года показатели работы областной промышленности немного уступали показателям предыдущего года. Но к декабрю ситуация выровнялась и, по предварительным данным, промышленность вышла на положительный результат. В Орелстате считают, что этому способствовало увеличение объемов выпуска в обрабатывающем секторе на 0,9 процента. «Другие три сектора, включаемые в расчет индекса, остались в отрицательной зоне: сырьевой – минус 14,9 процента, энергетический – минус 0,9 процента, сектор, связанный с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – минус 9,8 процента», – отмечают статистики.

ИА «Орелград»