Облсовет удовлетворил 9 протестов прокуратуры

Некоторые нормы региональных законов стали единообразными.

Орловский облсовет народных депутатов в первом чтении рассмотрел и поддержал проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Орловской области. Поясним, что предлагаемые поправки вносятся по результатам рассмотрения протестов прокуратуры Орловской области сразу в 9 региональных законов. Голосование по законопроекту прошло на последней сессии регионального парламента, участие в работе которой принял и прокурор области Алексей Тимошин.

«Депутатским корпусом рассмотрено 9 протестов прокуратуры Орловской области на отдельные нормы региональных законов о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями по вопросам обращения с животными без владельцев, предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, создания комиссий по делам несовершеннолетних, обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и отдельных категорий граждан, в сфере опеки и попечительства, трудовых отношений и другим вопросам», – пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее в рамках планового правового мониторинга надзорное ведомство установило, что действующие редакции девяти областных законов не соответствуют требованиям федерального законодательства. Также в них «отсутствует нормативная регламентация порядка определения перечня имущества, подлежащего передаче органам местного самоуправления для реализации переданных полномочий, что как следствие влечет коллизии правоприменения». Протесты прокуратуры были удовлетворены.

Девять указанных законов будут дополнены новыми пунктами, которые станут одинаковыми для всех них. Это приведет к единообразию местной нормативной базы. Дополнительные пункты гласят, что органы местного самоуправления вправе направлять запрос в областную администрацию на оказание определенной помощи для реализации тех государственных полномочий, которые частично возложены на них. Например, местные власти обязаны обеспечивать детей-сирот жильем, но финансирование они получают из вышестоящего бюджета.

То же самое можно сказать и о работе с безнадзорными животными: уже второй год полномочия по организации такой работы возложены на органы местного самоуправления, однако деньги на это они получают из областной казны. Поправки в законы сделают взаимоотношения областных и муниципальных чиновников более понятными. Согласно им, профильный региональный департамент будет обязан в течение одного месяца со дня получения запроса органа местного самоуправления определить перечень подлежащего передаче в пользование или управление государственного имущества Орловской области, необходимого местной администрации для осуществления государственных полномочий.

ИА «Орелград»