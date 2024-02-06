В Ливнах и во Мценске подняли тарифы на погребение

Новые расценки вступили в силу с 1 февраля 2024 года.

Власти сразу двух городов Орловской области издали постановления об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. Одновременно установлена стоимость услуг по погребению умерших и погибших, не имеющих супруга, близких и иных родственников либо законного представителя умершего или невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение. Действие постановлений также касается граждан, умерших на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел их личности.

Кроме того, тарифы необходимы для погребения граждан, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки. Так, в городе Ливны стоимость услуги из гарантированного перечня по предоставлению и доставке гроба и других предметов, необходимых для погребения, увеличена с 4410 до 4736 рублей, в Мценске – с 2908 до 3123 рублей. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище в Ливнах подорожала с 671 до 721 рубля, в Мценске – с 1963 до 2108 рублей.

Погребение в Ливнах выросло в цене с 2711 до 2912 рублей, в Мценске – с 2921 до 3137 рублей. Таким образом, с 1 февраля 2024 года общая стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и в Ливнах, и в Мценске составляет 8370 рублей вместо предыдущих 7793 рублей. Оформление документов, необходимых для погребения, по-прежнему остается бесплатным в обоих указанных городах. Тем временем власти Мценского района объявили о проведении открытого конкурса по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела и оказанию услуг по погребению умерших. Место оказания услуг: общественные муниципальные кладбища Мценского района. Контракт с победителем тендера будет заключен на 5 лет.

К претендентам на участие в конкурсе, которыми могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, установлен ряд требований. Так, они не должны находиться в процедуре банкротства или ликвидации, их деятельность не должна быть приостановлена, у них не должно быть задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Конкурсная комиссия вправе проверять соответствие претендентов указанным требованиям, а также вправе возлагать на них обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.

ИА «Орелград»