Орловщина оказалась одним из лидеров страны по удобрениям

6.2.2024 | 15:20 Новости, Экономика

Наш регион вошёл в тройку первых.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Минсельхоз России подвёл предварительные итоги минувшего года на всероссийском совещании в Москве. В частности, речь шла и об использовании удобрений.

Оказалось, что наша область здесь одна из первых. В истекшем году орловские аграрии внесли по 157 килограммов удобрений на один гектар. По этому показателю Орловщина вошла в тройку лидеров по всей стране.

Для сравнения, в среднем по России только к 2026-му году Минсельхоз собирается выйти на показатель в 70 килограммов удобрений на один гектар. Так или иначе, ведомство намерено продолжать наращивать закупки таких товаров.

В пресс-службе отметили, что на данный момент в нашем регионе представлены практически все ведущие российские производители минеральных удобрений.

ИА «Орелград»


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