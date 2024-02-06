В Орле перед ИП не расплатились за работу с праздничной атрибутикой

6.2.2024 | 14:45 Закон и порядок, Новости

Предприниматель занимался её монтажом и демонтажом.

Фото: vk.com/oreladm (иллюстративное)

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Проблема была выявлена в ходе личного приёма предпринимателей, который провели прокурор региона Алексей Тимошин и бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин. Орловец рассказал, что заключил контракт с «Объединённым муниципальным заказчиком» в марте минувшего года.

ИП должен был оказать услуги по монтажу и демонтажу праздничной атрибутики в городе. Он выполнил свои обязательства, однако так и не получил оплату в полном объёме.

Прокуратура Заводского района внесла мэру Орла представление. В итоге «Объединённый муниципальный заказчик» погасил задолженность перед хозяйствующим субъектом. Сообщается, что речь шла о сумме около миллиона рублей.

ИА «Орелград»


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