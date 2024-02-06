Под Орлом столкнулись минивэн и КАМАЗ

6.2.2024 | 16:25 Новости, Происшествия

Авария произошла накануне вечером.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД, ДТП случилось в 19 часов 10 минут на трассе «Крым» на 338-м километре, на территории Мценского района.

51-летний водитель передвигался по дороге на минивэне «Хендэ Гранд Старекс». В какой-то момент он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с КАМАЗом. После этого минивэн врезался ещё и в «Ладу Ниву». Грузовиком управлял 54-хлетний мужчина, «Нивой» – 66-летний.

В результате ДТП пострадала 48-летняя женщина – пассажирка «Хендэ Гранд Старекс». Она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Ранее стало известно, что в Орловской области насмерть сбили пешехода.

ИА «Орелград»


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