В Орле выберут «Тургеневскую девушку»

Конкурс интеллекта и творчества стартовал в Орле.

Орловский областной центр народного творчества пригласил желающих принять участие в конкурсе интеллекта и творчества «Тургеневская девушка». Он пройдет в городе Орле по 28 апреля 2024 года. Участие в нем могут принять девушки в возрасте от 16 до 22 лет (2002-2008 года рождения), проживающие на территории Орла и Орловской области. Организаторы поставили такие цели, как: воспитание интеллектуальной, нравственной и творческой личности на духовных идеалах русской литературы; выявление ярких, талантливых, увлеченных людей для дальнейшего развития и совершенствования в сфере творчества и искусства, активного участия в культурной и общественной жизни страны; сохранение культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации.

Конкурс проводится в два этапа. Для участия в первом этапе необходимо не позднее 1 марта 2024 года представить в оргкомитет, который располагается в Орловском областном центре народного творчества, конкурсные материалы. Это должна быть заявка на участие, подписанный бланк на обработку персональных данных и фотографии участницы (портрет и фото в полный рост).

Кроме того, участницы должны представить в оргкомитет свою «визитную карточку». Им надо представить себя, рассказать о своих увлечениях, мечтах и устремлениях, а также кратко рассказать о своем любимом произведении Ивана Тургенева или тургеневской героине. В рамках этого же этапа предусмотрен конкурс «Тургенев ПРО движение»: видеопрезентация ТОП-5 интересных литературных маршрутов в Орловской области. А 28 апреля в Орле состоится конкурсный отбор, где жюри и выберет победительницу, присвоив ей звание «Тургеневская девушка – 2024».

«До начала конкурсной программы будут проведены мастер-классы «Искусство диалога» и «Вальсовые импровизации», – сообщили в Центре. – Программа конкурсного отбора включает конкурс «АРТ-ХОЛЛ». Участницам будет предложено проявить себя в роли тургеневской героини и вступить в диалог с одним из персонажей произведений автора, используя полученные знания на мастер-классе «Искусство диалога», а также проявить свое «Шестое чувство» и из предложенных предметов найти связь этих предметов с Тургеневым».

Кроме того, будет проведен интеллектуальный квиз «Дворянское гнездо». В его рамках конкурсанткам предстоит ответить на вопросы о жизни и творчестве Ивана Тургенева, а также о правилах этикета 19 века и этикета языка обращения с веером 19 века. Еще одним непростым испытанием для участниц станет творческий конкурс «Тургенев и Я». В его рамках девушки должны будут продемонстрировать свои творческие способности в музыкальном, драматическом, хореографическом и вокальном жанрах.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»