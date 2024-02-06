Орловца будут судить за разборки в ЦРБ

Он применил оружие на территории медучреждения.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому в отношении 42-летнего жителя Ливен. Ему вменяется хулиганство, совершённое с угрозой насилия и с применением оружия. В ближайшее время дело рассмотрит суд.

Преступление произошло в августе минувшего года. По текущей версии, мужчина заехал на автомобиле на территорию Ливенской центральной районной больницы. Приехал он туда не лечиться, а выяснять свои непростые отношения с некими лицами.

Орловец имел при себе огнестрельное оружие. В итоге он направил «ствол» в сторону скопления людей и выстрелил поверх голов – два раза. После этого мужчина скрылся.

Ранее в прокуратуре рассказали об исходе дела двух полицейских из ОМВД по Орловскому району.

ИА «Орелград»