В Орловской области сокращается доля убыточного бизнеса

Финансовые результаты предприятий улучшились по сравнению с летом 2023 года.

Отчет о деятельности организаций Орловской области в январе-ноябре 2023 года представил Орелстат. По оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций региона за указанный период времени в действующих ценах сложился в сумме 43,762 миллиарда рублей. Так, 208 предприятий, участвовавших в статистическом наблюдении, получили прибыль в размере 47,74 миллиарда рублей, а 71 предприятие сработало за это время с убытком на общую сумму 3,98 миллиарда рублей.

Как уже пояснял «Орелград», указанная статистика приведена без учета представителей малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, а также кредитных и некредитных финансовых организаций. Согласно текущим данным, удельный вес убыточных предприятий в январе-ноябре 2023 года в Орловской области составил 25,4 процента от всех организаций, участвующих в статистическом наблюдении. Для сравнения, в январе-августе 2023 года доля убыточного бизнеса была выше и составляла 30,1 процента.

Что касается динамики изменения сальдо, то совокупная прибыль росла более активными темпами, чем совокупный убыток. Так, в январе-августе прошлого года общая прибыль орловского бизнеса оценивалась статистиками в сумме 31,03 миллиарда рублей, что на 2,8 процента превосходило показатель аналогичного периода предыдущего года. Совокупный убыток тогда составлял 3,52 миллиарда рублей.

В последующие месяцы убыток регионального бизнеса рос незначительными темпами, а вот прибыль пошла в бурный рост. Так, в январе-сентябре 2023 года совокупная прибыль превысила показатели аналогичного периода предыдущего года на 9,7 процента, в январе-октябре – на 7,1 процента, в январе-ноябре – на 8,6 процента. Таким образом, доля прибыльного бизнеса в общем количестве наблюдаемых предприятий Орловской области выросла с 69,9 процента в январе-августе 2023 года до 74,6 процента в январе-ноябре.

ИА «Орелград»