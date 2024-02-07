«Виртуальная школа» в Орле внедрялась с нарушениями?

Комиссия УФАС близка к вынесению решения по резонансному делу.

Комиссия Орловского УФАС России пришла к выводу о наличии в действиях департамента образования Орловской области, Орловского регионального центра оценки качества образования (ОРЦОКО), а также двух коммерческих подрядчиков нарушения пункта 4 статьи 16 Закона «О защите конкуренции». Произошло это в рамках рассмотрения антимонопольного дела, связанного с внедрением на территории региона информационной системы «Виртуальная школа».

В ближайшее время комиссия примет заключение об обстоятельствах дела, после чего будет вынесено окончательное решение. Как уже рассказывал «Орелград», дело было возбуждено по заявлению одной из коммерческих компаний. В ходе его рассмотрения было установлено, что в период с 2011 по 2013 годы в Орловской области при участии ООО «Белгородские информационные решения» и ООО «ФИТ» осуществлялось создание и внедрение региональной информационной системы для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме образовательными организациями.

Начиная с 2014 года, было проведено множество закупок на выполнение работ по модернизации, развитию, функционированию и эксплуатации этой системы. По подсчетам УФАС, только за 2022-2023 годы ОРЦОКО было проведено не менее семи таких закупок, по итогам которых контракты заключались с единственным участником, подавшим заявку. А этот участник затем заключал аналогичные договоры с ООО «ФИТ», только по более низкой цене.

Таким образом, фактическим исполнителем являлся субподрядчик, а указанный выше единственный участник закупок выполнял роль своего рода посредника. Кроме того, в проверенный период времени у единственного участника закупок не было прав на использование системы «Виртуальная школа». Следовательно, он не мог соответствовать требованиям, указанным в закупках, которые проводил ОРЦОКО до середины 2023 года, но допускался до участия и заключал контракты. Но самым удивительным оказалось то, что «при указанных обстоятельствах возможность участия в соответствующих закупках зависит от волеизъявления правообладателя ООО «ФИТ». Как отмечено в определении УФАС, совокупность вышеизложенных обстоятельств свидетельствовала о заключении ограничивающего конкуренцию соглашения.

Кстати, 26 января в УФАС поступили письменные пояснения ОРЦОКО и департамента образования Орловской области. Из них следует, что в рамках государственного задания до ОРЦОКО доводились средства на выполнение работы «Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования». Одним из мероприятий было информационное сопровождение «Виртуальной школы». Как оказалось, денежные средства, выделяемые в рамках данного мероприятия, идут на заработную плату сотрудников ОРЦОКО. В результате комиссия, заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, изучив документы и сведения, пришла к выводу о наличии в действиях департамента образования и других ответчиков нарушения Закона «О защите конкуренции».

ИА «Орелград»