Масляков получил «АМИК» после встречи с орловским ректором

Ректор ОГУ обсудил с новым владельцем компании будущее КВН.

Новостные ленты России стремительно облетело сообщение о том, что Александр Масляков-младший стал единственным владельцем ООО «АМИК» («Александр Масляков и Компания»). По данным СМИ, до этого Маслякову-младшему принадлежала половина компании, 25,5 процента принадлежало его отцу, Александру Маслякову-старшему, 24,5 процента – его матери, Светлане Масляковой. Последняя в беседе с РИА Новости подтвердила, что ее сын, Масляков-младший, стал единственным владельцем ООО «Телевизионное творческое объединение «АМИК».

«Да, ему передали права. А мы отдыхаем. Потому что Александр Александрович – молодой человек, 44 года, пусть работает, он и так работает», — рассказала Светлана Маслякова. Так совпало, что «горячая новость» облетела ленты сразу после того, как ректор ОГУ имени И. С. Тургенева Александр Федотов и директор орловской команды КВН «Ровеньки» Евгений Андреенко встретились с Масляковым-младшим. Темой разговора стала перспектива развития орловского КВН, в том числе присвоение официального статуса Лиге КВН ОГУ.

«Александр Александрович высоко оценил результаты университета по популяризации движения КВН на Орловщине и выразил благодарность ректору за его личный вклад в эту работу, – сообщили в опорном вузе. – Успехи вузовских команд «Такая история» и «Ровеньки» в Высшей лиге, достойные выступления молодых команд в лигах других регионов, позволили присвоить Лиге КВН ОГУ официальный статус».

В вузе также отметили, что официальных университетских лиг в России всего три: помимо Официальной лиги КВН ОГУ имени И.С. Тургенева также имеются Лига Большого университета (Томский государственный университет) и Университетская лига (Липецкий государственный технический университет).

«Кроме этого, во время обсуждения было принято решение об участии команды КВН ОГУ им. И.С. Тургенева «Ровеньки» в Высшей лиге – 2024, – добавили в Орловском госуниверситете. – Напомним, ранее ребята планировали взять перерыв на год, однако после их успешного выступления на последнем фестивале в Сочи Александр Александрович лично пригласил ребят принять участие в новом сезоне «Вышки». Поэтому «Ровеньки» вновь вступают в борьбу за главный приз Клуба Веселых и Находчивых».

ИА «Орелград»