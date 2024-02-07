В Орле стартовал конкурс к 8 Марта

Областной фестиваль-конкурс «Арт-Весна» пройдет в рамках Года семьи.

В Орле взял старт четвертый Областной фестиваль-конкурс «Арт-Весна», посвященный Международному женскому дню 8 Марта. Проводится он в рамках Года семьи. Организаторами выступают Орловский областной центр народного творчества и НКО «Социально-культурный фонд развития и инноваций» при активной поддержке регионального департамента культуры. Как пояснили организаторы, в фестивале-конкурсе могут принять участие все желающие, проживающие на территории города Орла и Орловской области.

К участию приглашаются дети от 3 лет и старше, подростки, молодежь и взрослые от 36 лет и старше, представители клубных формирований, семьи с детьми. Одной из главных задач фестиваля является создание и развитие креативных общественных пространств для организации культурного досуга населения. Кроме того, организаторы нацелены на выявление и поощрение талантливых людей, воспитание художественно-эстетических и нравственных качеств подрастающего поколения.

Также целью форума является популяризация и продвижение творческих инициатив и способностей участников, обмен профессиональным опытом. Организаторы предусмотрели следующие номинации: «Цветы в рукоделии» (принимаются фотографии изделий народного декоративно-прикладного творчества в различных техниках исполнения); «Сказочный цветок» (принимаются фотографии детских рисунков в различных техниках исполнения); «Цветочный кадр» (принимаются интересные, необычные фотоработы, соответствующие весенне-цветочной тематике).

В этом году предусмотрена специальная номинация «Дети – цветы жизни» (конкурс в социальной сети «ВКонтакте»). Здесь будут оцениваться видео-поздравления с 8 Марта, адресованные мамам. Это могут быть стихи, песни и танцы, продолжительность ролика не должна превышать 2 минут. Для участия необходимо в режиме онлайн заполнить заявку и успеть отправить ее до 29 февраля 2024 года. На фестиваль не принимаются размытые и явно некачественные фотографии, чужие фотоработы, а также фотографии, противоречащие нормам морали. Не примут организаторы и снимки, скачанные из Интернета.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»