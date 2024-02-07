Уровень доверия орловцев к полиции вырос

7.2.2024 | 19:36 Закон и порядок, Новости

Озвучены итоги проведенного в ноябре 2023 года опроса общественного мнения.

Фото: Управление МВД по Орловской области (иллюстративное)

В Орловской области принимаемые органами внутренних дел организационно-практические меры способствовали сохранению доверия населения к сотрудникам полиции. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного ФСО России в ноябре 2023 года. Из него следует, что по сравнению с предыдущим годом повысилась уверенность жителей Орловской области в обеспечении личной и имущественной безопасности.

«Наряду с выполнением задач по борьбе с преступностью, приняты меры к совершенствованию организации работы по оказанию государственных услуг, – сообщил также в своем итоговом отчете начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков. – При этом активно используются возможности обращения граждан через Единый портал госуслуг, а также в офисы многофункциональных центров. По линии подразделений по вопросам миграции обработано более 194 тысяч обращений, подразделениями Госавтоинспекции осуществлено свыше 64 тысяч регистрационных действий, оказано более 17 тысяч услуг по вопросам сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений».

В информационный центр УМВД за год поступило более 30 тысяч заявлений о выдаче справок о наличии или отсутствии судимости. Уровень удовлетворенности граждан качеством оказания госуслуг по итогам 2023 года превысил 99,8 процента. К слову, за прошедший год на «телефон доверия» регионального Управления МВД поступило 999 звонков от граждан, а на ведомственный официальный сайт – 1687 обращений.

ИА «Орелград»


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