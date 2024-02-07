Мэрия пообещала орловцам высокие сугробы

В Орле готовятся встретить «Ольгу».

Так называется циклон, пришедший в центральную часть России. В ближайшее время он должен затронуть и Орловскую область. Ожидается, что «Ольга» дойдёт до Уральских гор.

«По информации метеорологов, в среднем высота сугробов вырастет на 10 сантиметров», – отметили в пресс-службе администрации Орла. Также в мэрии рассказали, что скорость порывов ветра усилится до 15-20 метров в секунду, а выпадение мокрого снега может сопровождаться ещё и дождём.

Циклон ухудшит видимость на дорогах. Также возможен гололёд. Орловцам рекомендуют использовать не личный, а общественный транспорт. Если сесть за руль всё же необходимо, то водителям следует быть внимательными и осторожными, соблюдать дистанцию и не превышать скорость, а также избегать резких манёвров.

«В Орле уже снежно», – указали в мэрии. «Спецавтобаза» готовится встретить непогоду во всеоружии. Сегодня город чистят 87 уборщиков территорий и 46 единиц техники. Это 17 комбинированных дорожных машин, восемь самосвалов, 15 тракторов и четыре погрузчика, а также две универсальных коммунальных машины.

ИА «Орелград»